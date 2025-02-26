نجاح أول جراحة لزراعة شرايين تاجية بمستشفى الزقازيق العام

الشرقية -ياسمين عزت:

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، عن نجاح الفريق الطبي بقسم جراحات القلب المفتوح بمستشفى الزقازيق العام، في إجراء أول جراحة من نوعها لزراعة شرايين تاجية لمريض يبلغ من العمر 67 عاماً، وذلك وسط استعدادات طبية دقيقة ورعاية متكاملة في إنجاز طبي جديد يضاف إلى سجل النجاحات الطبية، وسلسلة التطور الملحوظ بالقطاع الصحي بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور علي محمد رفعت المشرف الفني لجراحات القلب المفتوح، وبقيادة الدكتور سامح السيد ميه أستاذ جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة الزقازيق، الدكتور خالد حلمي أستاذ التخدير بجامعة الزقازيق.

وأوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الجراحة تمت بنجاح داخل مستشفى الزقازيق العام، حيث استقرت حالة المريض بعد إجراء العملية بفضل الله بنجاح، وهو الآن يتلقى الرعاية الطبية بوحدة العناية المركزة، على يد فريق من أطباء القلب والصدر، لضمان تعافيه التام.



ويأتي هذا الإنجاز في ضوء الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بصحة المواطن المصري، وتماشياً مع المبادرات الصحية التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات الطبية والقضاء على قوائم الانتظار في العمليات الجراحية الحرجة.

كما يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين داخل مستشفيات المحافظة.

وتقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية بخالص الشكر والتقدير للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية والمشرف العام على جراحات القلب المفتوح والقسطرة القلبية، وللدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، والدكتور محمد يحيى مدير مستشفى الزقازيق العام، والدكتور السيد الغرباوي نائب مدير المستشفى لشئون الرعايات المركزة وأقسام الطوارئ، وجميع الأطباء وأعضاء الفريق من هيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة، على جهودهم المخلصة المتميزة المبذولة في تقديم أفضل رعاية طبية للمرضى، ودورهم الفعال في إنجاح هذه الجراحة التاريخية.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، بأن هذا الإنجاز يأتي أيضاً استمراراً لجهود وزارة الصحة والسكان ومديرية الشئون الصحية بالشرقية، في توفير أحدث التقنيات الطبية والمستلزمات اللازمة داخل مستشفيات الصحة، لضمان تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.