"سرطان ينهش الجسد ونصاب لهف الفلوس".. كيف سرقت منصة FBC حلم مريضة بسوهاج؟- فيديو

سوهاج- عمار عبدالواحد:

تحول حلم الثراء السريع عبر الاستثمار في المنصات الإلكترونية إلى كابوس حقيقي لآلاف المواطنين؛ بعد تعرضهم لعمليات نصب واسعة، خاصة من خلال منصة FBC، والتي استولت على أموال طائلة من الأهالي، قبل أن تتكشف حقيقتها، بضبط أجهزة وزارة الداخلية عددًا من المتهمين المتورطين في هذه الجرائم، بعدما استولوا على مليارات الدولارات من الضحايا على مستوى الجمهورية.

وفي محافظة سوهاج سقط عشرات الضحايا من المواطنين في براثن نصب المنصات الإلكترونية، أبرزها FBC.

وقال محمود فتحي، المحامي المختص في الجرائم الإلكترونية بسوهاج، إنه وكيل عن عشرات ضحايا النصب الإلكتروني بالمحافظة وأغلبهم سيدات، تعرضوا للنصب من منصة FBC.

وأوضح أن إحدى القصص المؤلمة من ضحايا عمليات النصب الإلكتروني من منصة FBC، كانت سيدة تعاني من مرض السرطان وتحتاج إلى إجراء عملية جراحية بمبلغ يفوق ما لديها من أموال فاتجهت لتلك المنصات؛ لاستثمار مبلغ 115 ألف جنيه؛ زعمًا منها أن المبلغ سيزيد وتجري جراحتها المطلوبة لتفاجأ بأنها خسرت كل شيء.

وأشار المحامي ضحايا إلى أنه حذر من عمليات نصب المنصات الإلكترونية منذ حوالي عاملين، إلا أن عدد الضحايا يزداد يومًا بعد يوم، مؤكدًا أنه بالسير في إجراءات قضايا موكليه يكتشف أن أصحاب أرقام الهواتف المحمولة المتورطة في تلك الجرائم الإلكترونية إما لأشخاص متوفين وإما لآخرين لا يعلمون عن تلك التحويلات وعمليات النصب التي تتم على أرقامهم شيئًا، ما يؤكد أن هذه المحافظ الإلكترونية التي يتم التحويل عليها لا تتم بالإجراءات القانونية اللازمة.

وعرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي" بثًا مباشرًا بعنوان "أغلبهم سيدات.. محامي ضحايا النصب الإلكتروني بسوهاج يكشف كيف أوقعت FBC بالمواطنين".