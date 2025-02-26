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لغز جثة محور باسم فكري بقنا.. نجا من القتل والغرق ومات في المستشفى

10:48 ص الأربعاء 26 فبراير 2025

جثة - أرشيفية

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قنا- عبدالرحمن القرشي :

عثر الأهالي فجر اليوم الأربعاء، على جثة شاب ملقى في النيل من أعلى محور الشهيد باسم فكري، في مركز نقادة، غربي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة يفيد بمقتل شاب فجر اليوم إثر التعدي عليه بالضرب وإلقائه بنهر النيل في إحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع "م.ر.ك"، يبلغ من العمر 33 عامًا، تم ضربه على رأسه وإلقائه من أعلى كوبري الشهيد باسم فكري في النيل، وتمكن من الخروج من المياه ولفظ أنفاسه الأخيرة على فراش المستشفى بمركز نقادة.

جرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى طوخ تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

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لغز جثة محور باسم فكري قنا محور الشهيد باسم فكري
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