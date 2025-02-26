طبيبة مزيفة وأخصائي علاج طبيعي وهمي.. مخالفات صادمة بسوهاج (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

تمكنت مديرية الصحة بسوهاج من ضبط طالبة بكلية الألسن تنتحل صفة طبيبة تجميل داخل مركز تجميل غير مرخص، إضافة إلى شخص حاصل على بكالوريوس تجارة ينتحل صفة أخصائي علاج طبيعي في إحدى قرى مركز أخميم.

جاء ذلك خلال حملة مكثفة نفذتها إدارة العلاج الحر بالمديرية، بالتعاون مع مباحث التموين والتجارة الداخلية بمنطقة جنوب الصعيد، لمتابعة العيادات والمراكز الطبية الخاصة والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية.

وقال الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن الحملة ضبطت طالبة تدعى "ع. ط" (19 عامًا)، أثناء عملها كطبيبة تجميل داخل مركز غير مرخص بمركز سوهاج، حيث كانت تجري جلسات "ديرمابن، حقن الميزوثيرابي للبشرة، وجلسات الليزر لتفتيح البشرة والمناطق الحساسة"، دون أي مؤهلات طبية أو اتباع سياسات مكافحة العدوى. كما عثرت الحملة على أدوية مجهولة المصدر تُستخدم في حقن الشفاه والبشرة.

وأضاف "دويدار" أنه تم ضبط شخص يدعى "ع. ر" (29 عامًا)، حاصل على بكالوريوس تجارة، يدير مركزًا للعلاج الطبيعي في إحدى قرى أخميم، ويجري جلسات علاج لخشونة الركبة والانزلاق الغضروفي، موهمًا المترددين على المركز بأنه حاصل على درجة الدكتوراه.

وأكدت مديرية الصحة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مشددة على استمرار حملات التفتيش لضبط المراكز غير المرخصة ومنع أي ممارسات طبية غير قانونية حفاظًا على صحة المواطنين.