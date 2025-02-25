قرارات جديدة بجامعة الأقصر تشمل تعيينات ومنح درجات علمية

الأقصر - محمد محروس:

عقد مجلس جامعة الأقصر اجتماعه الدوري رقم 73، برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس الجامعة، حيث ناقش عددًا من الملفات الأكاديمية والبحثية.

وافق المجلس على لائحة قطاع الدراسات العليا والبحوث، واللائحة الداخلية لبرامج الدراسات العليا بكلية الحاسبات والمعلومات، كما تمّت مناقشة إطلاق مجلة علمية جديدة تحت اسم "العلوم التربوية" بكلية التربية.

وفي إطار الترقيات الأكاديمية، وافق المجلس على تعيين رضوى أبو القاسم محارب – المدرس المساعد بقسم الأشعة التشخيصية والتداخلية بكلية الطب – في وظيفة مدرس بالقسم ذاته، ومحمد ناجح راغب إبراهيم – المدرس المساعد بقسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق – في وظيفة مدرس بالقسم نفسه.

كما أقرّ المجلس منح عدد من الدرجات العلمية، منها: دكتوراه الفلسفة في الإرشاد السياحي للباحث محمد يحيى زكريا، دكتوراه الفلسفة في الدراسات السياحية للباحث إبراهيم محمد أحمد، ماجستير الفنون الجميلة (تخصص فن الجداريات) للباحثة ريهام عبد الصبور سيد، ماجستير الفنون الجميلة (تخصص تصوير) للباحثة رضوى عبد المنعم سعدي، ودبلوم الدراسات العليا في اللغة الإنجليزية للطالب مارك بينيامين صبحي، بتقدير عام ممتاز (A-) للعام الجامعي 2023/2024.

يأتي الاجتماع في إطار جهود الجامعة لدعم العملية التعليمية والبحثية، وتعزيز جودة البرامج الأكاديمية.