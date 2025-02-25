نائب محافظ الإسماعيلية يتابع الاستعدادات النهائية لمهرجان الهجن

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

عقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق مهرجان الإسماعيلية للهجن في دورته العشرين، المقرر إقامته يومي 26 و27 فبراير 2025 بمنطقة وصلة سرابيوم – أبو سلطان على طريق 30 يونيو، بمشاركة عدد من الدول العربية وممثلي القبائل العربية من مختلف محافظات مصر.

شارك في الاجتماع الشيخ عيد حمدان المزيني، رئيس الاتحاد المصري للهجن، وأعضاء اللجنة المنظمة ومسؤولو الجهات المعنية، حيث تمت مناقشة التجهيزات الأمنية، بالتنسيق مع إدارة مرور الإسماعيلية، إلى جانب تأمين سيارات الحماية المدنية، نقطة إسعاف، فريق طبي، وخدمات طوارئ من مديرية الصحة، بالإضافة إلى فريق طبي بيطري لرعاية الجمال المشاركة في السباق.

كما تم الاتفاق مع فرع هيئة الرعاية الصحية على تجهيز قسم الطوارئ بالوحدات الطبية في سرابيوم وأبو سلطان، إضافة إلى مستشفى فايد المركزي، تحسبًا لأي احتياجات طبية خلال الحدث.

وجّه نائب المحافظ رئيس مركز ومدينة فايد بتوفير صناديق وأماكن مخصصة لإلقاء القمامة، للحفاظ على النظافة والمظهر الحضاري لموقع المهرجان.

وأكد عصام أن الدولة تولي رياضة الهجن اهتمامًا خاصًا، حيث تعمل الأجهزة الخدمية على توفير التسهيلات اللازمة لإنجاح المهرجان، الذي يحظى بمتابعة واسعة واهتمام إعلامي كبير، إلى جانب دوره في تنشيط السياحة ودعم الاقتصاد المحلي.

وأشار إلى أن المهرجان يشكل فرصة اقتصادية مهمة لمربي الإبل، إذ يساهم في تحسين دخلهم وزيادة المبيعات، كما يوفر فرص عمل للشباب في مجالات تدريب ورعاية ونقل الهجن.

ومن المتوقع أن يجذب الحدث محبي سباقات الهجن من دول الخليج العربي والدول المشاركة سابقًا، مما يعزز التبادل الثقافي ويبرز أهمية الرياضة كوسيلة لتعزيز التواصل بين الشعوب.

يُذكر أن مهرجان الإسماعيلية للهجن انطلق لأول مرة عام 1995، واستمر حتى 2010 قبل أن يتوقف عقب ثورة يناير، ثم أُعيد تنظيمه في 2014 واستمر حتى 2020 قبل أن يتوقف مجددًا بسبب جائحة كورونا. وقد قرر محافظ الإسماعيلية استئناف المهرجان هذا العام ليعود في دورته العشرين، تأكيدًا على أهميته في دعم الرياضة والتراث البدوي وتنشيط السياحة بالمحافظة.