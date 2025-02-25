بالأسماء.. 6 مصابين في تصادم ميكروباص بملاكي على "زراعي البحيرة"

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 6 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على الطريق الزراعي السريع بنطاق مركز دمنهور في محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة كل من: شلباية رمضان محمد، 65 عامًا - عبير جابر حجازي، 35 عامًا - منال رمضان حجازي، 25 عامًا

أحمد عطا عبد اللاه، 28 عامًا - ولاء عطية حجازي، 37 عامًا - وداد صلاح الجزار، 47 عامًا، جميعهم يقيمون في قرية الحجناية بمركز دمنهور.

تم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.