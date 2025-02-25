بالصور.. مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بترعة في بني سويف (صور)

بني سويف – حمدي سليمان:

لقي أب وابنتاه مصرعهم إثر انقلاب سيارة ملاكي في ترعة الإبراهيمية، على الطريق الزراعي "القاهرة – أسيوط"، في نطاق مركز ناصر شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية "و ي ر 5978" في ترعة الإبراهيمية، على الطريق الزراعي "القاهرة – أسيوط"، بالقرب من مدخل مدينة ناصر، فتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع "محمد. ش. م"، 58 عامًا، وابنتيه "سارة"، 35 عامًا، و"شهد"، 31 عامًا، ويقيمون في قرية نعيم التابعة لمركز بني سويف.

تم انتشال الجثامين الثلاثة ونقلها إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وحرر محضر بالواقعة.