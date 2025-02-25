بالصور- افتتاح 6 معارض جديدة لـ "أهلاً رمضان" بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

في ختام جولة استمرت على مدار اليوم بمركزى كوم حمادة وإيتاى البارود لإفتتاح عدد من معارض "أهلا رمضان 2025" ومنافذ السلع الغذائية استعدادًا لشهر رمضان المبارك، وضمن فاعليات مبادرة "قطار الخير" التى أطلقتها المحافظة.

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء ، 6 معارض جديدة لـ"أهلاً رمضان" بمركزي إيتاي البارود، وكوم حمادة.

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لافتتاح 42 معرضًا بمختلف المراكز، بالتنسيق مع الغرفة التجارية، ومديرية التموين، والإصلاح الزراعي، والجهات المعنية، لضمان وصول السلع بأسعار مخفضة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.



وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن إقامة هذه المعارض تأتي ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، حيث يتم طرح السلع بأسعار تنافسية، مع تخفيضات تصل إلى 30%، لمساعدة الأسر على توفير احتياجاتها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

كما أشارت إلى أن هذه الفعاليات تُعد جزءًا من مبادرة "قطار الخير" التي تشمل بجانب المعارض توزيع الشنط الرمضانية، الوجبات الجاهزة، البطاطين، الهدايا، تنظيم ورش عمل ومسابقات رمضانية، ودورات لتحفيظ القرآن، بما يضمن توفير الدعم المتكامل للأسر المستحقة في جميع أنحاء المحافظة.

ووجهت عازر بضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان استمرارية المعروض من السلع، مع المتابعة المستمرة لعدم حدوث أي نقص أو تلاعب بالأسعار، مشددة على تكثيف الرقابة للتأكد من التزام العارضين بتطبيق التخفيضات المعلنة، لحماية حقوق المواطنين وضمان حصولهم على السلع بأسعار عادلة.