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سيارة طائشة تدهس 5 فتيات في بني سويف

04:38 م الثلاثاء 25 فبراير 2025

سيارات إسعاف -أرشيفية

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بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 5 طالبات جامعيات، بإصابات مختلفة، بعد أن دهستهن سيارة مسرعة، بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، مساء اليوم الثلاثاء.

تلقت مديرية أمن بنى سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بإصابة 5 طالبات، بعد أن صدمتهن سيارة مسرعة أثناء خروجهن من أحد المعاهد الخاصة الكائنة بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل بعد انتهاء اليوم الدراسي، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة "رانيا.هـ.أ"، 19 عامًا، و " مريم.ع.ع"، 19 عامًا، و " رحمة ح.ج"، 22 عامًا، و " آية.أ.أ"، 19 عامًا، و " أماني.ا.ر"، 19 عامًا، بسحجات وكدمات متفرقة واشتباه ارتجاج في المخ.

جرى نقل المصابات إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

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سيارة طائشة دهس فتيات بني سويف
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