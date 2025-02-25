فروع دولية بالسعودية والعراق ووادي للتكنولوجيا.. 7 قرارات مهمة لمجلس جامعة الإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد عامر:

وافق مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، من حيث المبدأ، على فتح فرعين دوليين لجامعة الإسكندرية بالمملكة العربية السعودية والعراق.

وتضمنت قرارات مجلس الجامعة الموافقة على إنشاء وادى التكنولوجيا بجامعة الإسكندرية، وذلك عقب الانتهاء من أعمال إنشاء المباني الخاصة به.

ودعا رئيس الجامعة كافة الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب ممن لديهم مبادرات وأفكار إبداعية قابلة للتطبيق للإنضمام للتكنولوجي بارك لتبني تلك الأفكار وإخراجها للنور.

وأكد على دور التكنولوجى بارك فى تبني الأبحاث العلمية التطبيقية التى تقدم حلول للصناعة وتسهم فى تطويرها والارتقاء بها وإيجاد حلول عملية وتطبيقية لتعزيز فكر واقتصاد المعرفة، وتشجيع الطلاب على إنشاء شركاتهم الناشئة start up.

ولفت قنصوه، إلى توجه الجامعة نحو ربط التكنولوجى بارك بنظيره بالجامعات الأمريكية والبريطانية والأوروبية والهند والشرق الأقصي والتى تربطها علاقات تعاون مع جامعة الإسكندرية مع العمل علي تقديم نموذج متفرد للشراكات مع مؤسسات وشركات دولية مرموقة.

وفي سياق متصل، وافق المجلس على إنشاء شركة جامعة الإسكندرية كاحدى شركات جامعة الإسكندرية للاستشارات وخدمات التصنيع الدوائى، فضلاً عن إنشاء برنامج ماجستير تطبيقات الذكاء الاصطناعي فى طب الأسنان "درجة مزدوجة" بكلية طب الأسنان.

كما قرر مجلس الجامعة تشكيل لجنة ممثلة لجميع كليات الجامعة لوضع الضوابط اللازمة لإقامة المعارض الخيرية لتقديم منتجات لطلاب الجامعة بأعلى جودة وأقل سعر، بما يعود بالنفع عليهم.

وأشار المجلس إلى قبول الأجهزة المقدمة لقسم العمليات الجراحية بمعهد البحوث الطبية بقيمة 1.5 مليون جنية، وقبول التبرع بأجهزة لوحدة الكلى بكلية الطب بمبلغ 3.5 مليون جنيه، وقبول التبرع بمستلزمات طبية لمرضى قسم أمراض القلب والأوعية الدموية بقيمة 4 مليون جنيه.

وشملت قرارات مجلس جامعة الإسكندرية على ترقية 23 عضو هيئة تدريس، 7 إلى وظيفة أستاذ، و 16 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 20 مدرس، ومنح درجة دكتوراه، و درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.