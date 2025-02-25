انقلب به التروسيكل.. غرق شاب في ترعة ناصر غرب الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

تكثف قوات الإنقاذ النهري مدعومة بغطاسين متطوعين في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، البحث عن جثمان شاب لقي مصرعه غرقًا إثر انقلاب تروسيكل في ترعة مشروع ناصر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد انقلاب تروسيكل في ترعة مشروع ناصر أمام محطة 4، ما أسفر عن مصرع قائده.

انتقل ضباط الشرطة وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص غرق شاب يدعى "محمد صلاح زكي عبد الله"، 25 سنة، بالترعة المشار إليها.

وأوضح إيهاب المالحي، قائد فريق "غواصين الخير" بالإسكندرية، أنه جرى الدفع بعدد من الغواصين رفقة فريق من الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الشاب.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.









