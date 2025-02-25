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مدير تعليم القليوبية يحيل مدير مدرسة في بنها و5 معلمين للتحقيق

12:00 م الثلاثاء 25 فبراير 2025

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أحال مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، مدير مدرسة و5 مدرسين للتحقيق بإدارة بنها التعليمية، وذلك بسبب التقصير في أداء العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال جولة لوكيل وزارة التعليم، في عدد من مدارس إدارة بنها التعليمية، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، وانتظام الدراسة بمدارس القليوبية.

وذكر بيان صادر عن مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية، اليوم، أنه خلال جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية لعدد من مدارس إدارة بنها التعليمية لاحظ أن هناك تقصير في تنفيذ تعليمات والقرارات الخاصة بسير العملية التعليمية وبناء عليه جرى تحويل مدير المدرسة ومعه 5 مدرسين للتحقيق.

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