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بالصور- محافظ الأقصر يتفقد أعمال تطوير الطرق وموقف الأقاليم بالمدينة

11:34 ص الثلاثاء 25 فبراير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    محافظ الأقصر يتفقد أعمال تطوير الطرق وموقف الأقاليم بالمدينة
  • عرض 8 صورة
    محافظ الأقصر يتفقد أعمال تطوير الطرق وموقف الأقاليم بالمدينة
  • عرض 8 صورة
    محافظ الأقصر يتفقد أعمال تطوير الطرق وموقف الأقاليم بالمدينة
  • عرض 8 صورة
    محافظ الأقصر يتفقد أعمال تطوير الطرق وموقف الأقاليم بالمدينة
  • عرض 8 صورة
    محافظ الأقصر يتفقد أعمال تطوير الطرق وموقف الأقاليم بالمدينة
  • عرض 8 صورة
    محافظ الأقصر يتفقد أعمال تطوير الطرق وموقف الأقاليم بالمدينة
  • عرض 8 صورة
    محافظ الأقصر يتفقد أعمال تطوير الطرق وموقف الأقاليم بالمدينة
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الأقصر - محمد محروس:
تفقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، سير أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بمدينة الأقصر، وذلك برفقة اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى، منسق عام مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بالمحافظة، والمهندسة إلهام شيباني، مديرة مديرية الطرق، وجبريل حسان، المشرف على إدارة الحدائق والبساتين، والمهندس عبد الوهاب محمد، ممثل الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.

استهل المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير شارع خلف معبد الكرنك، بدءًا من شارع الهيلتون حتى البيت الفرنساوي ومكاتب الآثار، حيث تم تنفيذ أعمال الإنترلوك للجزيرة الوسطى والأرصفة الجانبية. كما تابع ما تم إنجازه في تطوير جزيرة شارع سيالة بدران، وفقًا للتوجيهات السابقة، حيث اكتملت أعمال التطوير، وتم التنسيق مع مجلس مدينة الأقصر لاستكمال أعمال التشجير والتجميل.

كما شملت الجولة تفقد الشوارع التي تم الانتهاء من تطويرها بمنطقة حوض 18، إلى جانب متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة موقف الأقاليم، الذي يمتد بطول 250 مترًا طوليًا، وبمتوسط مساحة 3500 متر مربع. وتبلغ سعة الموقف 300 سيارة، ويضم 6 مظلات منفصلة مغطاة بخامة مقاومة للقطع والحرارة وأشعة الشمس، بالإضافة إلى مبنى انتظار، واستراحة للموظفين، وغرفة أمن، ومنظومة كاميرات مراقبة، ومجمع حمامات. وتشمل أعمال التطوير أيضًا تشطيب الواجهة الخارجية باستخدام البازلت والحجر الهاشمي، فضلًا عن إنشاء سور كريتال وكاسرات شمس.

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الأقصر أعمال تطوير المهندس عبد المطلب عمارة
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