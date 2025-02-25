بالصورـ محافظ أسيوط يفتتح 9 معارض "أهلاً رمضان"

أسيوط ـ محمود عجمي:

افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، معرض "أهلاً رمضان" للسلع الغذائية بمنطقة الملجأ بمركز الفتح، ضمن تسعة معارض على مستوى المركز.

يأتي هذا المعرض بالتعاون مع مختلف الجهات لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح بين 25% و30%، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لضبط الأسعار ومحاربة الغلاء، وتخفيف العبء عن المواطنين مع اقتراب شهر رمضان.

رافق المحافظ في جولته خالد محمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، والدكتور صلاح علي، مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، والدكتور محمود ياسين، رئيس مركز ومدينة الفتح، وسوزان محمد علي، رئيس مركز ومدينة أبنوب.

بعد الافتتاح، تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المعرض التي تضم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية مثل السكر، الزيت، السمن، الأرز، المكرونة، الدقيق، والحلويات، بالإضافة إلى معرض الخضراوات والفاكهة التي تُباع بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق. التقى المحافظ ببعض الأهالي واطمأن على جودة المنتجات وأسعارها ومدى توافرها بكميات كبيرة.

استمع المحافظ لوكيل وزارة التموين والمسؤولين عن المعرض حول المنتجات والأسعار التنافسية، وقدم لهم الشكر على جهودهم في محاربة جشع بعض التجار. كما أثنى على دور الأحزاب، مثل حزب حماة الوطن، في دعم الجهود المجتمعية وتوفير احتياجات المواطنين قبل شهر رمضان.

أكد أبو النصر على أهمية تنظيم مثل هذه المعارض لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. شدد على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات التنفيذية والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع تزايد الطلب خلال شهر رمضان. كما أكد على تكثيف الرقابة التموينية لضمان جودة المنتجات ومنع التلاعب في الأسعار أو الاحتكار، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تموينية تؤثر على استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين.