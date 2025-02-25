جنوب سيناء تحتفل بالعيد القومي.. أغاني وطنية وعروض هولوجرامية لرؤساء مصر

جنوب سيناء - رضا السيد:

أقامت محافظة جنوب سيناء احتفالية كبرى احتفالا بالعيد القومي والذي يوافق الذكرى 36 لتحرير طابا، بحضور الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة سابقا، واللواء محمد هانى متولي، محافظ جنوب سيناء الأسبق، واللواء محمد شوشة محافظ جنوب سيناء الأسبق، ولفيف من القيادات التنفيذية، ومشايخ وعواقل القبائل البدوية.

وفي كلمته، رحب محافظ جنوب سيناء بالحضور، مقدما التحية والتقدير للقوات المسلحة المصرية، والقيادة السياسية، والشعب المصري، وقبائل سيناء، لتعاونهم جميعا لتحرير سيناء بالكامل، واسترداد مدينة طابا ورفع العلم المصري عليها في 19 مارس عام 1989 بعد معركة قانونية دبلوماسية قوية، لذا تحيي هذه الذكرى قيم الولاء والانتماء والتضحية بكل غالي ونفيس من أجل الحفاظ على كل حبة رمل وحماية مقدرات الوطن.

وأكد أن التنمية هي شريان الأمان، لذا حرصت القيادة السياسية على مر العصور على تنمية سيناء، كما حظت باهتمام خاص من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حرص على تنفيذ مشروعات تنموية واقتصادية كبرى بها.

وأشار المحافظ إلى رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أهمية هذه الرؤية في تعزيز التنمية المستدامة في جميع أنحاء الجمهورية، وخاصة في محافظة جنوب سيناء.

كما تناول المحافظ، استراتيجية التنمية المستدامة لجنوب سيناء التي جرى اعتمادها في إطار خطة شاملة لتطوير المحافظة في مختلف المجالات، مثل السياحة، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية، مؤكداً أن هذه الاستراتيجية ستسهم في تعزيز مكانة سيناء كمقصد سياحي عالمي.

وأكد على أن محافظة جنوب سيناء ستظل دائمًا في قلب مصر، داعيًا الجميع إلى المزيد من التعاون والعمل الجاد من أجل تحقيق آمال وتطلعات أبناء المحافظة.

وتضمنت الاحتفالية الأغاني الوطنية، وعرض هولوجرامي للرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وهو يتحدث عن حرب أكتوبر المجيدة، وأيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو يتحدث عن مشروعات التنمية المتعددة التي جرى تنفيذها في سيناء، وقدرة الجيش المصري على حمايتها باعتبارها البوابة الشرقية لمصر.

وفي ختام الحفل، قام محافظ جنوب سيناء، والوفد المرافق له بتقطيع تورتة كبيرة على شكل علم مصر، والنهضة الحضارية والصناعية التي شهدتها في عهد الرئيس السيسي.