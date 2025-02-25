جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تُطلق أول قافلة طبية شاملة لخدمة القرى الأكثر احتياجًا

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أطلقت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أول قافلة طبية شاملة بقرية الأبطال بالقنطرة شرق، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال الجامعة، وذلك ضمن مبادرة “حياة كريمة” الهادفة إلى توفير الرعاية الصحية والتوعية لسكان القرى الأكثر احتياجًا.

جاءت القافلة تحت إشراف عام من الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتورة غادة حداد، عميد قطاع الطب والعلوم الحيوية، والدكتورة سهير أبو عيشة، أمين عام الجامعة، وبمشاركة منسقي كليات القطاع الطبي، وهم: الدكتور تامر حسنين حامد (كلية الصيدلة)، الدكتورة نورا رمضان (كلية تكنولوجيا العلوم الصحية)، الدكتور محمد أبو الروس (كلية العلاج الطبيعي)، والدكتور محمد سعد (كلية التمريض).

أكد الدكتور ناصر مندور أن تنظيم القافلة يأتي ضمن استراتيجية الجامعة لدعم المجتمع المحلي وتوفير الخدمات الصحية المجانية، مشددًا على أهمية هذه المبادرات في تعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين وتحقيق العدالة الصحية. وأشار إلى أن الجامعة تسعى لتوسيع نطاق أنشطتها المجتمعية بما يعكس التزامها بالمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أوضح الدكتور عادل حسن أن القافلة شهدت مشاركة فعالة من مختلف كليات القطاع الطبي، مما ساهم في تقديم خدمات علاجية متكاملة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 268 حالة في تخصصات الباطنة، الأطفال، الجلدية، العظام، الجراحة، الأنف والأذن. كما قامت كلية الصيدلة بصرف الأدوية اللازمة للحالات، تحت إشراف فريق متخصص.

لم تقتصر القافلة على الخدمات العلاجية، بل تضمنت أنشطة توعوية مكثفة بمشاركة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من مختلف التخصصات الطبية. حيث قدم طلاب كلية الطب محاضرات حول سرطان الثدي وقرحة المعدة، بينما ركز طلاب كلية التمريض على التوعية بالأمراض المزمنة مثل السكري والضغط والأنيميا، إلى جانب الإسعافات الأولية لحالات نزيف الأنف والجروح.

كما قام طلاب كلية الصيدلة من خلال الجمعية العلمية (NIPSA) بتوعية الأهالي حول الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية وأهمية التبرع بالدم ومرض السكري، فيما نظمت كلية طب الأسنان ورش عمل للأطفال والكبار حول العناية بصحة الفم والأسنان، بدعم من شركة سيجنال التي قامت بتوزيع معجون وفرش الأسنان على الأهالي.

أما كلية العلاج الطبيعي، فقدمت محاضرات عن إصابات الجهاز الحركي وكيفية الحد من آثارها، بينما ركزت كلية العلوم الصحية على التوعية بمخاطر لدغات العقارب والثعابين، التيتانوس، الالتهابات الكبدية، والإيدز.

حظيت القافلة الطبية باستقبال حافل من أهالي قرية الأبطال، الذين أعربوا عن تقديرهم للجهود التي تبذلها جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية في تقديم الخدمات الطبية المجانية، مشيدين بدور القوافل الصحية في تلبية احتياجاتهم وتعزيز الوعي الصحي داخل قراهم.