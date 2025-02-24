لاستخراج بطاقات التموين.. افتتاح مركز خدمة المواطنين المطور بطور سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

افتتح اللواء خيري حسين، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، مركز خدمة المواطنين المطور بمدينة الطور التابع لمديرية التموين، إلى جانب تطوير مبنى مديرية التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي الـ36 لتحرير طابا.

يأتي ذلك ضمن توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات التموينية، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ الدكتور خالد مبارك.

وأقيم مركز خدمة المواطنين على مساحة 250 مترًا مربعًا، بتكلفة 3 ملايين جنيه، ويقدم خدمات استخراج البطاقات التموينية "بدل فاقد وتالف"، الفصل الاجتماعي، وتحويل البطاقات من وإلى المحافظة، مع تنفيذ الإجراءات في دقائق لتسهيل حصول المواطنين على الخدمة. كما يتولى المركز صرف ومراجعة الحصص التموينية الخاصة بالتجار التموينيين.

من جانبه، أوضح مجدي نجيب، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، أن مساحة مبنى المديرية تبلغ 1957 مترًا مربعًا، وجرى تطويره ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة في مجالات الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية.