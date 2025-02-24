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لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن مناطق بغرب الإسكندرية غدًا

09:49 م الإثنين 24 فبراير 2025

قطع مياه الشرب

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الإسكندرية - محمد عامر

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الاثنين، عن قطع المياه غدًا الثلاثاء عن عدة مناطق غرب المحافظة، بسبب أعمال صيانة طارئة لخط رئيسي.

ووفقًا لبيان الشركة، سيتم قطع المياه عن مناطق قرى بنجر السكر، ونجع الكاتب بالعامرية، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ولمدة 8 ساعات، بسبب صيانة الخط الناقل للمياه بقطر 700 مم.

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة أن ضخ المياه سيعود بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

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