التريلا دخلت في الكوبري.. مصرع سيدة وإصابة نجليها وسائق في حادث تصادم بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب نجلاها وسائق شاحنة، في حادث تصادم وقع مساء اليوم الاثنين بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حيث اصطدمت سيارة نقل ثقيل بهم أثناء توقفهم بجوار كوبري المشاة.

وتلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا يفيد بوفاة "نعيمة. ع" (52 عامًا)، وإصابة ابنتها "سماح. خ" ونجلها "ص. خ"، بالإضافة إلى سائق الشاحنة، حيث نُقل المصابون إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي لتلقي العلاج.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.