تعويم باخرة سياحية بعد شحوطها في نيل بني سويف (صور)

تجديد حبس "سفاح المعمورة" بالإسكندرية 15 يومًا على ذمة التحقيقات (صور)

بني سويف - حمدي سليمان:

تعرضت باخرة سياحية للشحوط في مياه نهر النيل، مساء اليوم الاثنين، بالقرب من ديوان عام محافظة بني سويف.

وتلقى مركز السيطرة في المحافظة نداء استغاثة من طاقم الباخرة يفيد بتوقفها وسط النهر، وعلى الفور وجه المحافظ الدكتور محمد هاني الجهات المعنية بسرعة التعامل مع الموقف، والعمل على إعادة تعويمها وتأمين طاقمها.

وتمت الاستعانة بقاطرة لسحب الباخرة وتحريرها من موقع الشحوط، تمهيدًا لعودتها إلى مسارها الطبيعي.