ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة بحوزته أسلحة ومخدرات في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

نجحت أجهزة الأمن بمحافظة الأقصر في القبض على عنصر إجرامي شديد الخطورة بحوزته أسلحة نارية وكمية كبيرة من المواد المخدرة.

تلقى مدير أمن الأقصر إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط المدعو "ح.أح" (30 عامًا) وشهرته "البلزر"، وهو عاطل ومقيم في نجع الخطباء بدائرة قسم شرطة الأقصر، وله سجل إجرامي يضم 10 قضايا سابقة تشمل المخدرات وحيازة الأسلحة والسرقات.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات اللازمة، تمكن ضباط وحدة مباحث بندر الأقصر من ضبط المتهم وبحوزته فرد خرطوش وطلقة نارية واحدة، وكمية من المواد المخدرة تشمل 2 كيلو جرام من الحشيش و250 جرامًا من مخدر الشابو، بالإضافة إلى سلاح أبيض (كتر)، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بحيازة المخدرات بقصد الاتجار، والأسلحة للدفاع عن النفس، فيما أقر باستخدام السلاح الأبيض لتقطيع الحشيش قبل بيعه، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي كحصيلة لنشاطه غير المشروع.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.