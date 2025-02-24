قرار تاريخي بتغيير اسم جامعة جنوب الوادي إلى "جامعة قنا"

قنا - عبدالرحمن القرشي:

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي، خلال جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور أحمد عكاوي، على تغيير اسم الجامعة إلى "جامعة قنا"، وكذلك تعديل اسم جامعة جنوب الوادي الأهلية إلى "جامعة قنا الأهلية"، مع رفع القرار إلى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للنظر في الموافقة النهائية.

وأوضح الدكتور عكاوي أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز مكانة محافظة قنا على الخريطة التعليمية، وإبراز الدور الأكاديمي والبحثي للجامعة، بما يسهم في توفير فرص تعليمية متميزة.

وأشار إلى أن استقلال فروع الجامعة في سوهاج، أسوان، الأقصر، وأخيرًا الغردقة، وتحولها إلى جامعات مستقلة، جعل من الطبيعي أن تحمل الجامعة الأم اسم المحافظة التي تضم مقرها الرئيسي وكلياتها.

وأكد رئيس الجامعة استمرار دور المؤسسة في تقديم خدماتها التعليمية والبحثية والمجتمعية وفق أحدث المعايير الأكاديمية.