إزالة 29 حالة تعدٍّ على أراضي الدولة والزراعة بالقصاصين (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 25 لإزالة التعديات، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية، الداخلية، الدفاع، الزراعة، الري، إضافةً إلى محافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بمتابعة جهود استرداد أراضي الدولة.

وشهدت الحملة، اليوم الإثنين، إزالة 29 حالة تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بمساحة إجمالية بلغت 2307 م²، بالإضافة إلى 3 أفدنة وقيراطين و12 سهمًا، وذلك بنطاق مركز ومدينة القصاصين، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رئيس مركز ومدينة القصاصين ونائبه، وقوات إنفاذ القانون.

وتوزعت الإزالات بين 26 حالة تعدٍّ بالبناء المخالف على أراضي أملاك الدولة بمساحة 2307 م²، و3 حالات تعدٍّ على أراضي ولاية الزراعة بمساحة 3 أفدنة وقيراطين و12 سهمًا.

وأكد محافظ الإسماعيلية أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتنسيق مع جهات الولاية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع عودة التعديات مجددًا، مشددًا على ضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لضمان تنفيذ قرارات الإزالة وفق الجدول الزمني المحدد.

وأشار المحافظ إلى أن الموجة 25 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة تُنفذ على ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: من 8 حتى 28 فبراير 2025.

المرحلة الثانية: من 8 حتى 28 مارس 2025.

المرحلة الثالثة: من 5 حتى 25 أبريل 2025.

وشدد على استمرار جهود المحافظة في تنفيذ الإزالات الفورية لأي تعديات جديدة، حفاظًا على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها مجددًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة وحماية الرقعة الزراعية.