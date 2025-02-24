مصرع عاملين وإصابة اثنين آخرين بإختناق داخل بيارة صرف صحي بالمنيا

المنيا-جمال محمد:

لقي عاملان مصرعهما، اليوم الاثنين، وأصيب 2 آخرين باختناق أثناء تنظيف بيارة صرف صحي بإحدى قرى مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغاً من أهالي قرية بني خيار، التابعة لمركز أبو قرقاص باختناق عاملين داخل بيارة صرف صحي، أثناء قيامهما بتنظيفها ووفاتهما، ومحاولة 2 آخرين انقاذهما ولكنهما أصيبا باختناق كذلك وتم سحبهما.

انتقلت قوات الإنقاذ المدني والأجهزة الأمنية، وجرى انتشال الجثتين، وتبين أنهما عاملين بإحدى شركات تنظيف غرف الصرف الصحي، وجرى نقلهما لمشرحة مستشفى المنيا الجامعي، فيما تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة، وتشكيل فريق من المباحث لفحص تفاصيل الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.