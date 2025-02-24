وفد مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات يهنئ محافظ قنا بحلول شهر رمضان

قنا- عبدالرحمن القرشي:

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وفدًا من مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات الخاصة بقنا، برئاسة كاترينا ثروت، وبمشاركة عدد من التلاميذ، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز قيم التآخي والوحدة الوطنية بين أبناء الشعب المصري، تأكيدًا على تلاحم نسيجه الاجتماعي بين المسلمين والمسيحيين.

وخلال اللقاء، أكد محافظ قنا أهمية دور المؤسسات التعليمية في غرس وتنمية روح الولاء والانتماء لدى النشء، مشددًا على ضرورة تكثيف برامج التوعية بالمشروعات القومية والتنموية الجارية على مستوى المحافظة والجمهورية، مشيرًا إلى أن مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات تُعد من المؤسسات التعليمية العريقة التي تميزت عبر تاريخها في تخريج أجيال مؤهلين علميا وتربويا، مؤكدًا حرصه على دعم الجهود الرامية للحفاظ على المستوى التعليمي والثقافي المتميز الذي تقدمه المدرسة.

وأضاف "عبد الحليم"، أن المسلمين والمسيحيين يجمعهم الإيمان بالله الواحد، وأنهم يعيشون في تلاحم مستمر، وهو ما يعكس صورة مصر الحقيقية كأرضٍ للتسامح والتعايش السلمي.

من جانبها، أعربت كاترينا ثروت عن شكرها وتقديرها لمحافظ قنا والقيادات التنفيذية على دعمهم المتواصل ورعايتهم للعملية التعليمية، مؤكدةً أن مثل هذه اللقاءات تعزز من روح المحبة والتعاون بين أبناء الوطن الواحد.