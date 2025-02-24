ضبط أحد المتهمين في قضية منصة FBC الإلكترونية بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

تمكن ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بالتعاون مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، من ضبط أحد المتهمين في قضية منصة FBC الإلكترونية، والتي أوقعت عدد كبير من الضحايا واستولت على أموالهم بإيهامهم بالربح السريع.

ووفقًا لمصدر مطلع ضُبط المتهم فجر اليوم بأحد مراكز محافظة البحيرة، وجار الآن إحالته إلى الدوائر المحرر فيها محاضر ضده في محافظات أخرى مجاورة، وذلك لإجراء التحقيقات معه بمعرفة النيابة العامة.

كان عدد كبير من المواطنين أكدوا تعرضهم لعملية نصب من خلال المنصة بعدما أوهمتهم باستثمار أموالهم، وتحقيق أرباح مجزية وسريعة، قبل أن تغلق بشكل مفاجئ وتختفي بأموال المشتركين دون ردها.