لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ المشروع القومي للموهبة الحركية بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

استقبل صلاح رشوان، مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، اللجنة الوزارية الفنية المشرفة على المشروع القومي للموهبة الحركية بوزارة الشباب والرياضة، والذي يُنفَّذ على ملاعب نادي المدينة المنورة بالأقصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر عبد العظيم، مدير عام الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية، والدكتور وسام سيد أحمد، المدير الفني لرياضة ألعاب القوى، والدكتور أحمد صادق، مدير إدارة البطل الأوليمبي، والدكتور عبد الحليم السيد، بالإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية.

وتضمنت المتابعة إجراء اختبارات وقياسات دورية لتقييم مستوى الأطفال ومدى تقدمهم وفقاً للبرنامج الزمني والفني للمشروع. كما شملت المتابعة مراجعة السجلات الإدارية والمالية، وتفقد الملاعب والصالات المخصصة لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى إجراء اختبارات لقياس الطول والوزن، والسرعة، والرشاقة، والمرونة، والتوازن، والتوافق، والقوة العضلية.

يحظى المشروع القومي للموهبة الحركية باهتمام ومتابعة مستمرة من وزير الشباب والرياضة، باعتباره نواة للانتقاء المبكر وإعداد أبطال أولمبيين في مختلف الألعاب الرياضية.

وتسعى رؤية المشروع إلى إعداد جيل من الأبطال الرياضيين في سن مبكرة، دعمًا للمنتخبات القومية، كخطوة تمهيدية قبل الالتحاق بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، بهدف الوصول إلى منصات التتويج الأولمبية. ويخضع المشروع لإشراف لجنة علمية متخصصة تضم نخبة من الخبراء في علوم الرياضة المختلفة، لضمان تحقيق أهدافه واستدامته وفق أسس علمية دقيقة.

ينفذ المشروع بمحافظة الأقصر تحت إشراف الدكتور محمد عبد الوهاب، وكيل المديرية للرياضة، وصلاح عز، مدير إدارة الرياضة، وكابتن إبراهيم بسطاوي، مدير المشروع.