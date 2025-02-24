ضبط 3 أطنان دواجن فاسدة بالأقصر قبل طرحها فى الأسواق

الأقصر - محمد محروس:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملة رقابية مكثفة لمتابعة توافر السلع الاستراتيجية، وضبط الأسواق، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة التموينية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 أطنان من الدواجن المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل إحدى الثلاجات بشارع مطحن الاتحاد في بندر الأقصر، حيث تبين تغير خواصها الطبيعية وظهور فطريات عليها، ما يجعلها خطراً على صحة المواطنين.

وجرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة تحت رقم 3524 جنح قسم الأقصر ضد (أ. س. س. ع)، وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وجاءت الحملة بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، وبمشاركة المهندس عبدالرازق الصافي، وكيل المديرية، والمهندس جبريل بكري محمود، مدير عام التجارة الداخلية، وأحمد محمود ربيع، مدير الرقابة، وعبدالعظيم النوبي، إلى جانب مفتشي المديرية، وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري.

وشملت الحملة تفتيش المخابز البلدية والأسواق وثلاجات اللحوم والدواجن المجمدة، لضمان التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية.