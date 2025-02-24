استعدادًا لرمضان.. حملات مكثفة على الأسواق ووقف إجازات مفتشي الأغذية بالبحيرة

البحيرة -أحمد نصرة:

أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة، عدد من الإجراءات لضبط الأسواق خلال شهر رمضان، من خلال تنفيذ حملات تفتيش دورية لضمان سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة للمواطنين، ووقف إجازات مفتشي الأغذية خلال شهر رمضان.

وشدد الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة، على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال بيع الأغذية والمشروبات، وخاصة محال بيع الأسماك المدخنة والمملحة، مع التفتيش على محال اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.

وأكد وكيل الوزارة تكثيف الرقابة على العاملين في مجال الأغذية، وفحص الشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، إضافة إلى سحب عينات من المنتجات الغذائية وتحليلها في المعامل المختصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفات.

وجه بتنفيذ حملات تفتيش دورية على ثلاجات حفظ اللحوم والأسماك لضمان صلاحيتها وعدم احتوائها على أي علامات تلف، بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطري لضبط الأسواق ومنع تداول أي منتجات غير مطابقة للمواصفات.

كما وجه بتشديد الرقابة على الباعة الجائلين، خاصة بائعي العصائر والمشروبات، مع ضبط أي أغذية مجهولة المصدر أو مشكوك في صلاحيتها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، و تكثيف التفتيش على أماكن تقديم وجبات الإفطار والسحور، بما في ذلك موائد الرحمن، لضمان مطابقة الأغذية للاشتراطات الصحية.