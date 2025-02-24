إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

أصيب 3 مواطنين من أبناء محافظة الشرقية، فى حادث تصادم دراجتين ناريتين على طريق الإبراهيمية بجوار التأمين.

وتلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا يشير إلى إصابة 3 مواطنين في حادث تصادم وجرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى الإبراهيمية.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة: السيد.ح.أ يبلغ 20 عاما من العمر ومحمد.م.ع يبلغ 28 عاما من العمر، وإياد.ع يبلغ 13 عاما من العمر، مصابين باشتباه ارتجاج المخ وكسور وجرى تقديم الرعاية الطبية لهم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فيها للوقوف على أسبابها، وجرى رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير حركة المرور أمام المركبات والمارة.