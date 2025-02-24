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مصرع شخص في حادث تصادم موتوسيكل وميكروباص بالشرقية

02:23 م الإثنين 24 فبراير 2025

حادث تصادم دراجة نارية - ارشيفية

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الشرقية - ياسمين عزت:

لقي مواطن مصرعه في حادث تصادم دراجة نارية كان يستقلها بسيارة ميكروباص على طريق العزيزية أمام شونة ميت يزيد بنطاق مركز منيا القمح بالشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يشير إلى مصرع مواطن في حادث تصادم موتوسيكل وميكروباص، واستقبل مستشفى منيا القمح المواطن المتوفي.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين مصرع أحمد.خ.ع يبلغ من العمر 28 عاما مقيم بقرية العزيزية بمنيا القمح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فيها للوقوف على أسبابها فيما تم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المعنية لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية وإنهاء تصاريح الدفن وتسليم الجثمان لذويه.

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