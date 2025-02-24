إزالة 8 مقابر في أبيس وسط الإسكندرية.. تعرف على السبب -صور

الإسكندرية – محمد عامر:

شن حى وسط الإسكندرية، حملة مكبرة استهدفت إزالة أعمال بناء مقابر دون ترخيص في المهد على أراضي زراعية بقرية أبيس العاشرة، في إطار جهود التصدي لأعمال البناء المخالف.

كان حي وسط رصد بناء مقابر دون ترخيص على أرض زراعية بقرية أبيس العاشرة، وانتقلت مسئولي إدارات الجبانات والمشروعات والمتابعة إلى القرية المشار إليها.

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى العرابي رئيس حي وسط، إنه تبين من المعاينة وجود أعمال بناء مخالفة لـ 8 مقابر مخالفة في المهد أثناء الشروع في بنائها دون ترخيص على أرض زراعية.

وأضاف رئيس حي وسط الإسكندرية، أنه جرى تنفيذ الإزالة الفورية للمقابر المخالفة، والتحفظ على حديد وأسمنت ومواد البناء المستخدمة بالموقع، حفاظًا على الصالح العام.