محافظ أسوان يتابع أعمال مشروع الطريق الدائري "بلانة- نصر النوبة" -صور

أسوان - إيهاب عمران:

تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، الأعمال الجارية بمشروع الطريق الدائرى "بلانة- نصر النوبة" بطول 20 كم، وتكلفة تجاوزت الـ 166 مليون جنيه.

وشدد كمال على سرعة الإنتهاء من الأعمال المتبقية بهذا المشروع الحيوي الذي وصلت نسبة التنفيذ به إلى 85 %، لينتهي في يونيو المقبل بواسطة الهيئة العامة للطرق والكبارى.

وأوضح أنه يجرى تمهيد الطريق بالتربة الزلطية لمسافة 1400 متر من بلانة إلى توشكى عقب الإنتهاء من إزالة الطبقة الإسفلتية وعمل تكاسى على ترعة الطويسة لحماية الطرق من أى تهالك وتحقيق أعلى معدلات الأمان لتحمل الأوزان والحمولات العالية.

وأكد أهمية هذا الطريق الحيوي والهام، وما سيحققه من عوائد إيجابية للمواطنين المقيمين بقرى نصر النوبة للحفاظ على سلامتهم، وليجنوا ثمار الإنجازات المتتالية التى يتم تنفيذها فى مختلف قطاعات العمل العام ضمن مشروعات عديدة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".