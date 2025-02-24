محافظ المنيا يُحيل إدارة إحدى المدارس للتحقيق -صور

المنيا- جمال محمد:

أجرى اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الاثنين، جولة تفقدية مفاجئة على عدد من مدارس المحافظة، حرصاً على انتظام سير العملية التعليمية، وضمن سلسلة الزيارات الميدانية للمحافظ للوقوف على أوضاع المدارس بمختلف المراحل التعليمية وتوفير بيئة دراسية مناسبة للطلاب.

استهل المحافظ جولته بزيارة مدرسة الشهيد محمد جمال أبو حليقة الإعدادية، و تجول داخل الفصول الدراسية والمكاتب والمرافق الصحية بالمدرسة، للتأكد من توافر كافة المستلزمات اللازمة للعملية التعليمية، وخلال تفقد المحافظ للمدرسة لاحظ عدم الاهتمام بالنظافة ووجود كسر بزجاج بعض الفصول، موجهاً بتحويل إدارة المدرسة للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم نظراً لعدم نظافة المكان.

شدد محافظ المنيا، على أهمية الالتزام بالنظافة العامة ومعايير السلامة والأمان والانضباط الإداري وتطبيق معايير الجودة في العملية التعليمية داخل المدارس مشيراً إلى أن تحقيق بيئة تعليمية نظيفة ومنظمة تسهم في تحسين الأداء التعليمي ويخلق مناخاً مناسباً على التحصيل الدراسي.

واستكمل المحافظ جولته بزيارة مدرسة الشهيد محمد وحيد حبشي الثانوية بنات، وتفقد الفصول والمكتبة وقاعات العلوم والأنشطة لمتابعة انتظام العملية التعليمية في مختلف أقسام المدرسة ، والاطمئنان على نسبة حضور الطالبات والمعلمين، والتأكد من توفير مناخ تعليمي صحي وآمن ليساعد الطالبات على الاستيعاب والتحصيل الجيد.

وأجرى المحافظ حوارًا معهن حول مدى استيعابهم الدراسي ، وحرص على تهنئة الطلاب بقرب حلول شهر رمضان المبارك، كما استمع الى آراء المعلمين حول سير العملية التعليمية، مؤكداً على ضرورة التواصل المستمر بين الإدارات المدرسية وأولياء الأمور لتقوية أواصر التعاون وتحقيق أفضل مستوى تعليمي.

رافق المحافظ خلال الزيارة صابر عبد الحميد مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتور سعيد محمد رئيس مدينة المنيا والدكتور بهاء حسن، مدير إدارة المنيا التعليمية .