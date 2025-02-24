محافظ بني سويف يتفقد المجمع الصناعي بمنطقة بياض العرب

بني سويف-حمدي سليمان:

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عددا من المصانع المنتجة داخل المجمع الصناعي بمنطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل، ضمن جولاته الميدانية لمتابعة موقف الاستثمار والكيانات الاستثمارية بالمناطق الصناعية.

وخلال الزيارة تفقد المحافظ مصنع للصناعات الخشبية والمعدنية داخل مجمع الرواد الصناعي ، المقام على مساحة 1500 متر مربع، ويعمل به 30 عاملاً، ويتخصص في مجال إنتاج الأثاث الخشبي والمعدني المتنوع من وحدات الجاهزة للحمامات والمطابخ، بجانب زيارة مصنع للتوريدات الغذائية، تبلغ مساحته 420 مترا مربعاً داخل قطاع الصناعات الغذائية، ويعمل به 42 عاملاً في مجال إنتاج الحلوى الجافة.

وتجول المحافظ داخل خطوط الإنتاج وأقسام المصنعين، وناقش مع المسؤولين مراحل الإنتاج، و نسب المكونات المحلية، ومعايير الجودة المستهدفة، حيث استمع لعرض موجز حول الأسواق المستهدفة وخطط التوسع المستقبلية.

وكلف مسئولي المنطقة الصناعية والهيئة التنمية باتخاذ كل ما يلزم حيال أية مشكلة تواجه المستثمرين، وبما يخدم العملية الإنتاجية بالمنطقة.