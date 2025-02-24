"ده نايم".. محافظ سوهاج يُطيح برئيس مدينة المنشاة بتصريح صادم -فيديو وصور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أثار اللواء عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، جدلاً واسعًا بعد وصفه لمدينة المنشاة بـ "الزفت والطين والقطران"، مؤكدًا علمه بتدني مستوى الخدمات وتقاعس رئيس المدينة عن عمله، وذلك خلال تفقده شوارع المدينة على هامش افتتاح سوق اليوم الواحد.

"المنشأة زي الزفت وزي الطين وزي القطران، أنا عارف إنها زي الزفت، ومفيش رئيس مدينة عندكم، نايم، ما أنا عارف إنه نايم، بس فيه حاجة تاني؟!".. تلك الكلمات التي جاءت في مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، أحرجت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، أحمد البدري، أمام الحضور من التنفيذيين والمواطنين والشخصيات العامة.

لم يجد البدري مفرًا من تقديم استقالته مكتوبة إلى المحافظ، مساء الأحد، ليصدر المحافظ في الساعات الأولى من صباح الاثنين حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المدن ونوابهم، لسد الفراغ الذي خلفه رحيل البدري.

وتسبب تصريح المحافظ، في ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض تعبيرًا صادقًا عن معاناة المواطنين، بينما انتقده آخرون لكونه غير لائق بمسؤول رفيع المستوى.

وتضمنت جولة محافظ سوهاج بالمنشاة، السبت الماضي، تفقد عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، وموقف سيارات الأجرة، وكوبري المشاة أعلى السكة الحديد، وقد تلاحظ للمحافظ سوء حالة الطرق بالمدينة، موجهًا بتمهيدها ورفع كفاءتها؛ لحين الانتهاء من أعمال المرافق والبدء في الرصف، كما وجه برفع كفاءة كوبري المشاة وتحسين مستوى النظافة والإضاءة به، على أن يتم تعيين خدمات لمدة 24 ساعة للإشراف على الكوبري.

والتقى المحافظ خلال الجولة عددًا من الأهالي من أبناء مدينة المنشاة، واستمع إلى مطالبهم، والتي تمثلت في سرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي، ورصف الطرق الداخلية، وزيادة أعداد سيارات الأجرة من المنشأة إلى سوهاج، مؤكدًا على أنه سيتم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي في موعد لا يتجاوز 30 مارس المقبل، يتبعه مباشرة البدء في أعمال الرصف والتجميل بالمدينة، موجهًا رئيس المدينة بالعمل الميداني وأن أداؤه سيكون في هذه المرحلة محل تقييم لتردي أوضاع بعض الشوارع والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأصدر اللواء عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، قرارًا حمل رقم 145 لسنة 2025، يتضمن حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المدن والأحياء.

وشمل قرار محافظ سوهاج تكليف هلال زكي السيد بكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، فريدة السيد سلام رئيس الوحدة المحلية لحي الكوثر للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، عاطف أحمد محمد أحمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا للعمل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة.

وتكليف خالد عبدالشافي محمود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، حسين السيد حسين علم الدين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، شريف السيد حسين علي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة.

ويسري عبدالحفيظ عثمان نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، شربات محمد صديق خليل نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لحي الكوثر.

كما شمل قرار محافظ سوهاج إنهاء تكليف كل من محمد السيد عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، وأحمد البدري عبداللطيف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، وعودتهما إلى جهات عملهما الأصلية.