محافظ الدقهلية يقرر صرف مكافأة لأطقم العمل بوحدة طب الأسرة في البرامون

الدقهلية-رامي محمود:

قرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صرف مكافأة لأطقم العمل بالوحدة الصحية بقرية البرامون مركز المنصورة من أطباء وتمريض وإداريين وعمال لحسن الأداء ونظافة المكان وحسن التعامل مع المترددين.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها محافظ الدقهلية تفقد خلالها الوحدة الصحية بالقرية مؤكدا أن المكافأة حق كل مجتهد وملتزم، ومشيدا بالوحدة الصحية وفرق العمل فيها، وأكد أنهم نموذج مشرف للأداء يجب أن يحتذي به الجميع.

وكلف محافظ الدقهلية، المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين، بسرعة تشغيل المخبز المغلق بقرية البرامون للتخفيف عن المواطنين في الحصول على حصصهم من الخبز، وتفقد شوارع القرية للوقوف على مستوى النظافة فيها، وأبدى رضاه عنها، والتقى بالمواطنين واستمع إليهم، وأكد لهم حرصه على وضع الحلول لأي مشكلة قد تواجههم، وأنه يتفقد كل يوم بشكل شخصي ومنفردا، القرى والمراكز للوقوف بنفسه على مطالب المواطنين في جميع المناطق ووضع الحلول الممكنة.

كما تفقد محافظ الدقهلية عدد من شوارع مدينة المنصورة، شملت، شارع المشاية وشارع الجمهورية وشارع جيهان والترعة وشارع كلية الآداب وشارع الجلاء، للوقوف على مستوى النظافة وحالة الإشغالات، وتفقد أفران الخبز، للتأكد من الالتزام بالأوزان المحددة والمواصفات وعدم تجميع بطاقات، وتيسير حركة صرف حصص الخبز.

كذلك تفقد محافظ الدقهلية عدد من منافذ البيع بشارع قناة السويس وشارع الجيش، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة على الشاشات الإلكترونية بالمنافذ، وأكد أن الدولة لا تدخر جهدا لتوفير الخدمات المطلوبة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بالسلع والمنتجات الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة تناسب محدودي الدخل والأسر المتوسطة.