الدقهلية: ضبط 2455 كيلو لحوم ودجاج فاسدة في حملة مكبرة

الدقهلية - رامي محمود:

تمكنت حملة مشتركة من مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الدقهلية، من ضبط ما يقرب من 2455 كيلو لحوم ودجاج غير صالح للاستهلاك الآدمي خلال حملة مكبرة على الأسواق ومحلات الجزارة، وثلاجات حفظ اللحوم، والمطاعم، وأماكن بيع وتداول اللحوم، والأسماك والدواجن .

وأوضح الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطري، قيام الحملة بالمرور والتفتيش على مراكز، المنصورة، وميت غمر، وشربين، وتحرير محضرين عينات دجاج وأجزاء دجاج بوزن 2150 كجم، و7 محاضر ذبح خارج السلخانة بوزن 305 كجم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف أن الحملة جاءت بالتنسيق مع المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، والعميد خالد دويدار مدير مباحث التموين بالدقهلية، وبرئاسة الدكتور سامح الدسوقي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتورة حنان أبو العطا مدير عام الصحة والمجازر، وعضوية الدكتورة فاطمة أبو المعاطي، والدكتورة هبه فتحي، والدكتورة إيناس الشافعي من أطباء مديرية الطب البيطري.

من جانبه قال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وعرض اللحوم والمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، تهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.