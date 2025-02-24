محافظ أسوان في زيارة مفاجئة لوحدة طب أسرة أبو الريش

أسوان - إيهاب عمران:

فاجأ اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، العاملين بوحدة طب الأسرة بقرية أبو الريش، للإطمئنان على منظومة العمل والخدمات الطبية والعلاجية التى يتم تقديمها للمواطنين.

وقال كمال، إن الزيارات الميدانية للمنشآت الصحية بمختلف المدن والمراكز نلمس فيها على أرض الواقع بتحويلها لصروح جمالية متكاملة الخدمات والمرافق بالجودة العالية للمواطن الأسوانى، والتي يتم استكمال الأعمال ببعض منها لتصبح 11 مستشفى و 112 مركزا طبيا ووحدة صحية جاهزة للتطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحى الشامل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ليجنى مواطني هذه المحافظة العريقة ثمار سلسلة الإنجازات المتتالية التي تشهدها هذه المحافظة العريقة داخل الجمهورية الجديدة.

واستفسر المحافظ من المواطنين المترددين على الوحدة الصحية عن جودة الخدمات المقدمة لهم، والتي يلمسونها بأنفسهم، مؤكداً اهتمام أجهزة الدولة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى لتوفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم فى القطاعات المختلفة.