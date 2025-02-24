مستشفى ملوي التخصصي يقدم مشورة طبية عن بُعد لأول مرة

المنيا-جمال محمد:

أعلنت مستشفى ملوي التخصصي بالمنيا، اليوم الاثنين، تقديم المشورة الطبية لبعض الحالات المرضية الحرجة فى تخصص طب الأطفال للمرة الأولى على مستوى مستشفيات محافظة المنيا.

وقالت المستشفى في بيان رسمي عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إن الدكتورة سلوى حسين أستاذ طب الأطفال، ستقوم بتوقيع الكشف الطبي على بعض مرضى الحالات الحرجة عن بُعد للمرة الأولى بالمستشفى، كما أعلنت المستشفى، تقديم الخدمات الطبية عن بعد فى 4 تخصصات طبية أخرى هي: العظام والعمود الفقرى والعناية المركزة وجراحه القلب والصدر.

وفي سياق متصل أعلنت مديرية الصحة بالمنيا تقديم الخدمات الطبية لعدد 1179 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بقرية بلنصورة بمركز ابوقرقاص، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وتم توقيع الكشف الطبى علي 1179 حالة مترددة وصرف العلاج وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات خلال فعاليات القافلة الطبية التى نفذتها المديرية على مدار يومين.