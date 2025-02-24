إصابة 10 عمال في حادث انقلاب أتوبيس بالسويس

السويس- حسام الدين أحمد:

أصيب 10 عمال في حادث انقلاب أتوبيس كانوا يستقلونه في الطريق إلى موقع عملهم بمنطقة الأدبية، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج.

تلقى مرفق اسعاف السويس بلاغا يفيد بانقلاب أتوبيس أمام منطقة الصفا على طريق " السويس- الأدبية" إتجاه الأدبية، ووجه الدكتور مينا فوزي مدير إسعاف السويس 5 سيارات إلى موقع الحادث، لتقديم التأمين الطبي ونقل المصابين.

وأفادت المعاينة أن الأتوبيس " ميني باص" يحمل لوحات رقم "ط س ق 4384" يستقله عمال الشركة العربية للزيوت والكيماويات، كانوا في طريقهم للعمل بالوردية الأولى، ووقع الحادث أمام مدخل مدينة الصفا خلال محاولة السائق تفادي سيارة مسرعة، فانحرف بعجلة القيادة بقوة وفقد السيطرة على الميني باص.

وقال مصدر طبي بالسويس، إن جميع المصابين من أبناء السويس، وحالتهم مستقرة وتراوحت إصابتهم بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.