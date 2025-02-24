محافظ أسيوط يتفقد وحدة التدريب المتنقلة التابعة لمديرية العمل بأبوتيج -صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وحدة التدريب المتنقلة بمدينة أبوتيج التابعة لمديرية العمل، لمتابعة سير الدورات التدريبية للشباب على أعمال الخياطة.

تأتي هذه الزيارة في إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك"، التي تهدف إلى حث الشباب والفتيات على الاستفادة من الدورات التدريبية لتعلم الحرف والمهن المختلفة، وتأهيلهم لسوق العمل وفتح مشروعات صغيرة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة علي سيد، وكيل وزارة العمل بأسيوط، ومحمد حسن الديب، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، والمهندس خميس محمد، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، وأميمة إبراهيم، مديرة السكرتارية التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز أبوتيج، ومحمد حسين، مدير منطقة العمل بأبوتيج.

استعرض المحافظ المنتجات التي تم تصنيعها داخل وحدة التدريب المتنقلة، مشيدًا بجودتها ودقتها، واستمع إلى شرح من وكيل وزارة العمل حول طبيعة عمل الوحدة وتجهيزها بـ 10 ماكينات خياطة، حيث يتم تدريب 16 فتاة على أعمال الخياطة وفقًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران.

وجه المحافظ بتوفير كافة التسهيلات لمساعدة المتدربات على تسويق منتجاتهن وعرضها في المعارض الدائمة والمؤقتة داخل المحافظة وخارجها، لتحقيق عائد مادي للمتدربين وخريجي البرامج التدريبية. كما ناشد الشباب والخريجين الاشتراك في هذه الدورات التدريبية لصقل خبراتهم ومواهبهم في تعلم الحرف المختلفة، مما يساهم في خفض معدل البطالة وتوفير فرص عمل للشباب.