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مصرع ربة منزل سقطت من شرفة منزلها أثناء نشر الغسيل فى سوهاج

11:14 ص الإثنين 24 فبراير 2025

جثة - أرشيفية

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقيت ربة منزل مصرعها، متأثرًة بإصابتها عقب سقوطها من شرفة الطابق الثاني بمسكن أسرتها، بالبلينا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا بلاغًا بسقوط سيدة من علو ووفاتها دائرة المركز.

تبين سقوط "فايزة. م" 39 عامًا ربة منزل من شرفة منزلها بالطابق الثاني ما أدى إلى وفاتها، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

أفاد ابنها "معاوية. م" 18 عامًا طالب بالثانوية العامة، أنه أثناء قيام المذكور بنشر الغسيل بشرفة المنزل بالطابق الثاني اختل توازنها وسقطت أرضًا،
ما أدى إلى وفاتها، ونفى الشبهة الجنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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مصرع ربة منزل محافظة سوهاج شرفة المنزل
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