محافظ أسيوط يحل مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمديرية التعليم -صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

قرر اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، حل مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمديرية التربية والتعليم وإعادة انتخابه وتشكيله؛ وأوضح أن الهدف من هذا المجلس هو تعزيز الترابط بين المؤسسة التعليمية والمجتمع، مما يزيد من فاعليتها في رعاية الطلاب تربويًا والمشاركة في حل المشكلات وتحسين العملية التعليمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، ومحمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وسيد الشريف مدير الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وعدد من القيادات بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.



وأكد المحافظ على أهمية إعادة الانضباط داخل المدارس، والالتزام بجدول الحصص وحضور المدرسين بانتظام. كما شدد على ضرورة تفعيل مهام مجلس الأمناء الجديد لتعزيز دوره في متابعة العملية التعليمية بالتنسيق مع إدارات المدارس. وأشار إلى أن الفترة القادمة تتطلب المزيد من التعاون والجهد لمصلحة الطلاب وتفعيل المشاركة المجتمعية لدعم المنظومة التعليمية.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بأعضاء مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمديرية التربية والتعليم، على هامش فعاليات مبادرة "قيمنا مستقبلنا" التي تهدف إلى غرس القيم والسلوكيات الإيجابية بين الطلاب. بدأت الفعاليات بالسلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها كلمة وكيل وزارة التربية والتعليم الذي أشاد بمشاركة المحافظ في الفعاليات المختلفة لدعم العملية التعليمية.

وفي كلمته، أكد المحافظ على دور مجالس الأمناء والآباء والمعلمين كحلقة وصل بين أولياء الأمور والمعلمين، مشيرًا إلى أهمية دورهم في الإشراف على الخطط والمشاركة في رسم السياسات وتقديم النقد البناء لتحسين الأداء المدرسي.