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ضربها بحجر.. ضبط شخص قتل زوجته في بني سويف

12:03 ص الإثنين 24 فبراير 2025

حبس - أرشيفية

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بني سويف - حمدي سليمان:

ألقت الأجهزة الأمنية في بني سويف القبض على شخص بتهمة قتل زوجته، بعد أن اعتدى عليها بحجر على رأسها إثر خلاف نشب بينهما، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة أودت بحياتها لاحقًا.

وكشفت التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بين الزوج "أ.م" وزوجته "م.ن"، المقيمة بمركز ناصر، بسبب إصرارها على تقسيم المنزل، وهو ما رفضه الزوج بشدة. وتصاعد الخلاف بينهما حتى أقدم على ضربها بحجر في الرأس والوجه، مما تسبب في إصابتها إصابات بالغة، نُقلت على إثرها إلى المستشفى، حيث ظلت في العناية المركزة حتى فارقت الحياة.

وبعد استصدار إذن النيابة العامة، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، الذي أقر بارتكاب الجريمة. وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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