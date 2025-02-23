للتعليم والتدريب.. توقيع 8 اتفاقيات استراتيجية بالمؤتمر الدولي للنقل البحري في الإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

شهدت فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات "مارلوج 14" الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابع لجامعة الدول العربية؛ اليوم الأحد؛ توقيع 8 اتفاقيات تعاون بارزة تسلط الضوء على أهمية تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب والاستشارات في قطاع النقل البحري.

ووقعت الأكاديمية العربية اتفاقية تعاون مع شركة أطلس البحار للاستشارات البحرية، التي مقرها المملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز جهود التدريب وتقديم الاستشارات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي يواجهها القطاع البحري.

كما جرى إبرام مذكرة تفاهم بين الأكاديمية وشركة LOC (مصر) للخدمات الاستشارية، حيث وقعها الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، والربان تامر جميل، المدير العام للشركة المصرية. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والنقل البحري والاستشارات الهندسية.

ووقعت الأكاديمية اتفاقية تعاون مع شركة DXC، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تنفيذ برنامج تدريب احترافي لطلاب الأكاديمية لتعزيز مستوى خريجيها ومساعدتهم في الاندماج بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وفي سياق التوسع في شراكاتها الدولية، وقعت الأكاديمية اتفاقية تعاون بين (Maritime Trainer Institute and Simulator Center) بتركيا ومعهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.، إضافةً إلى توقيع اتفاقية تعاون مع مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري في الأكاديمية والمنطقة الحرة بمصراته في ليبيا.

كما تم توقيع اتفاقية بين معهد تدريب الموانئ بالاكاديميةو الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة. هذه الاتفاقية تهدف إلى تقديم معهد تدريب الموانئ لخدماته التدريبية والاستشارية لتلبية احتياجات الهيئة.

وشهدت الأكاديمية توقيع اتفاقية تعاون مع ميناء رأس لانوف النفطي، إلى جانب اتفاقية أخرى مع المنطقة الحرة المريسة، مما يبرز التزام الأكاديمية بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الشركات والمناطق الحرة في المنطقة.