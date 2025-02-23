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رفع كفاءة و"إنترلوك".. محافظة الإسكندرية تبدأ تطوير شارع القاهرة (صور)

08:04 م الأحد 23 فبراير 2025
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الإسكندرية - محمد البدري

أعلنت محافظة الإسكندرية بدء أعمال تطوير الطرق والأرصفة بشارع القاهرة في نطاق حي المنتزه أول ضمن خطة لرفع كفاءة المنطقة.

وأوضح بيان صادر عن المحافظة، اليوم الأحد، أنه يتم حاليًا تكسير الأرصفة ورفع المخلفات بشارع القاهرة تمهيداً لرفع كفاءتها من خلال تركيب طبقة "إنترلوك" بدلاً من البلاط الذي يتعرض للتهالك، حيث يعد "الإنترلوك" قابلًا للفك والتركيب وكذلك أقل في التكلفة وأعلى جودة.

وأشار بيان محافظة الإسكندرية إلى أنه من المقرر رصف شارع القاهرة بطول كيلو و300 متر بالإضافة إلى متفرعاته وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للرصف لعام 2025.

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الإسكندرية رصف شارع القاهرة الإنترلوك تطوير شارع القاهرة
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