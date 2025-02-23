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جنايات طنطا تحيل أوراق المتهم بقتل سيدة بسيون إلى المفتي

07:32 م الأحد 23 فبراير 2025

محكمة جنايات طنطا

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الغربية - مروة شاهين:

قررت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية إحالة أوراق المتهم بقتل سيدة مسنة بعد التسلل إلى منزلها وسرقة متعلقاتها الشخصية، إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة بسيون، يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها بمنطقة أبوشوش بدائرة المركز.

وانتقلت قوة من المباحث الجنائية برئاسة الرائد محمد الشباسي، رئيس مباحث بسيون، إلى موقع الحادث، حيث كشفت المعاينة والتحريات الأولية العثور على جثة سيدة خمسينية، مصابة بجرح قطعي في اليد وسحجات بالوجه، ما يشير إلى وجود شبهة جنائية.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية باستكمال التحريات لمعرفة ملابسات الجريمة، كما جرى ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد سبب الوفاة.

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