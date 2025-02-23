استلام 2.5 طن لحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

شهد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، مساء اليوم الأحد، استلام دفعة جديدة من اللحوم ضمن مشروع صكوك الأضاحي الذي تنفذه وزارة الأوقاف، لتوزيعها على المستحقين في المناطق الأكثر احتياجًا، دعمًا لمبدأ التكافل الاجتماعي وتخفيفًا عن الأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه تم استلام 2.5 طن من اللحوم، منها 2 طن سيتم توزيعها بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي على الأسر المستحقة في مختلف مراكز المحافظة، وفق قاعدة بيانات الوزارة، بينما خُصص نصف طن لفرع المجلس القومي للمرأة.

من جانبها، أكدت نرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، أن الكمية المخصصة للفرع (500 كجم) سيتم توجيهها ضمن مبادرة "مطبخ المصرية بأيدين بناتها"، التي ينفذها المجلس للعام الثالث على التوالي، حيث يتم إعداد 230 وجبة يوميًا لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان.