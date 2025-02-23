إعلان

استلام 2.5 طن لحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في بني سويف

07:11 م الأحد 23 فبراير 2025

استلام 2.5 طن لحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرع

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف - حمدي سليمان:

شهد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، مساء اليوم الأحد، استلام دفعة جديدة من اللحوم ضمن مشروع صكوك الأضاحي الذي تنفذه وزارة الأوقاف، لتوزيعها على المستحقين في المناطق الأكثر احتياجًا، دعمًا لمبدأ التكافل الاجتماعي وتخفيفًا عن الأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه تم استلام 2.5 طن من اللحوم، منها 2 طن سيتم توزيعها بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي على الأسر المستحقة في مختلف مراكز المحافظة، وفق قاعدة بيانات الوزارة، بينما خُصص نصف طن لفرع المجلس القومي للمرأة.

من جانبها، أكدت نرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، أن الكمية المخصصة للفرع (500 كجم) سيتم توجيهها ضمن مبادرة "مطبخ المصرية بأيدين بناتها"، التي ينفذها المجلس للعام الثالث على التوالي، حيث يتم إعداد 230 وجبة يوميًا لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بلال حبش محافظ بني سويف وزارة الأوقاف مشروع صكوك الأضاحي المجلس القومي للمرأة بني سويف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

(مصراوي يكشف: الفخ الروسي.. تجنيد مصريين بإغراء المال والجنسية- (تحقيق
بعد قرار المركزي.. ما مصير الشهادة مرتفعة العائد الـ 27% في بنكي الأهلي ومصر؟
استمرار الموجة الباردة.. الأرصاد تكشف التفاصيل وتحذر المواطنين